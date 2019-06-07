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Площадки для храма в Екатеринбурге назвали «греховными»

Общество

Мнение

Екатеринбург, 7 июня 2019, 15:31 — REGNUM  Предлагаемые для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге места похожи на провокацию «церковников и застройщиков». Об этом заявил член Русского географического общества Кирилл Новосельский на конференции «Инновации в территориальном развитии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению учёного, на альтернативных площадках не выполнятся главное требование для храма — стоять лицом на восток.

«Это русская православная традиция — обращение на восток, встреча солнца! Но везде на остальных площадках храмы стоят, грубо говоря, вверх ногами!» — возмутился эксперт.

Новосельский считает, что это связано с организованными силами.

«Моя версия: это какая-то провокация застройщиков вместе с церковниками — против канона православной церкви! Зачем это сделано, я не знаю. Это страшно греховный проект!» — высказался учёный.

Напомним, ранее архитекторы Екатеринбурга выразили свои сомнения по поводу двух самых популярных площадок для храма Святой Екатерины. Третьим по популярности стал сквер у Театра драмы. Рейтинг был составлен после 10-дневного сбора предложений от жителей Екатеринбурга.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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