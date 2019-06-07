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В Южной Корее пожилым людям выплатят компенсацию за отказ от вождения

Общество

С 2020 года добровольно отказавшиеся от водительских прав пожилые люди в возрасте от 70 лет получат компенсацию на транспортные расходы

Чонджу, Южная Корея, 7 июня 2019, 15:26 — REGNUM  В южнокорейской провинции Чолла-Пуктто водителям от 70 лет оплатят транспортные расходы при отказе от водительских прав. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей городского совета Чолла-Пукто.

По их словам, с 2020 года водители в возрасте от 70 лет и старше, добровольно отказавшиеся от водительских прав, получат 100 тыс. вон (~$) на транспортные расходы.

Известно, что в последние годы количество дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине пожилых водителей в стране, увеличилось с 24 429 аварий в 2016 году, до 26 713 аварий в 2017 году и до 30 012 аварий в 2018 году.

По состоянию на 2018 год в провинции насчитывалось 101 814 человек старше 70 лет, имеющих водительские права, и 288 человек, добровольно отказавшихся от них.

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