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Бари Алибасов остается в состоянии медикаметозного сна

Общество

Пока никаких изменений в состоянии здоровья Алибасова нет

Москва, 7 июня 2019, 14:40 — REGNUM  Российский продюсер Бари Алибасов продолжает находиться в состоянии медикаметозного сна, об этом рассказал его пиар-директор Вадим Горжанкин.

По его словам, пока никаких изменений в состоянии здоровья Алибасова нет, оно по-прежнему стабильно тяжелое.

«Бари Каримович находится в состоянии медикаметозного сна, он выйдет из него через сутки-двое, зависит от реакций организма», — цитирует РИА Новости Горжанкина.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 июня Алибасов по ошибке выпил химическое средство для прочистки труб. Как сообщил сын Алибасова, музыкант выпил из стакана едкое вещество, приняв его за сок. Продюсера госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Накануне, 6 июня, Алибасова ввели в медикаметозный сон.

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