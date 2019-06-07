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Компания Phyto Corporation удостоена премии Future Food Asia Award

Общество

Южнокорейская компания Phyto Corporation получила награду за инновации в области продуктов питания

Сингапур, 7 июня 2019, 14:41 — REGNUM  Южнокорейская компания Phyto Corporation была удостоена премии Future Food Asia Award в Сингапуре 4 июня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Future Food Asia Award — премия, организованная израильской венчурной компании ID Capital и присуждаемая за открытие и развитие стартапов в области сельского хозяйства и пищевых технологий в странах Азии.

Известно, что представители южнокорейской компании получили награду Startup SG за инновации в области продуктов питания.

Известно, что данную награду также получили по одной компании из США, Сингапура и Индии. Призовой фонд для каждой компании составил $50 тыс.

Phyto Corporation — био-продовольственная компания, представляющая продукты на основе пирофитовых водорослей.

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