Калви не приедет на экономический форум в Петербург

Москва, , 14:27 — REGNUM Основатель фонда Baring Vostok Майкла Калви, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, вероятнее всего, не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил адвокат бизнесмена Дмитрий Савочкин.

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«Калви выразил сожаление в связи с тем, что его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам», — приводит ТАСС слова адвоката.

Савочкин также добавил, что основатель фонда очень надеялся, что сможет посетить это крупное экономическое мероприятие.

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Банкиру Тинькову стыдно за арест инвестора Калви

Как сообщало ИА REGNUM, основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве 15 февраля 2019 года. Его, как и других пятерых фигурантов уголовного дела, которые, по решению Басманного суда столицы, были взяты под стражу, обвинили в хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, эти деньги в начале 2017 года Калви похитил у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы. Бизнесмен якобы убедил совет директоров «Восточного» отдать свои голоса за соглашение об отступном, которое предполагало прощение кредита Первому коллекторскому бюро в обмен на пакет акций International Financial Technology Group S.C.A.

В апреле суд смягчил Калви меру пресечения на домашний арест.