Покалечивший трех человек сотрудник ФСИН Карачаево-Черкесии избежал колонии

Черкесск, , 14:10 — REGNUM Сбившему женщину с двумя детьми сотруднику ФСИН Карачаево-Черкесии дали всего 1,3 года ограничения свободы. Виновник страшного ДТП, которое вызвало широкий общественный резонанс в республике, легко отделался. По словам адвоката пострадавших Виктории Шевелевой, ограничение свободы — это даже не колония-поселение, год в которой просил для виновника ДТП прокурор.

«Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав. Ограничение свободы — это не колония, а ограничение совершения определённых действий», — цитирует представителя потерпевшей стороны «Кавказский узел».

Напомним, ДТП произошло 4 сентября 2018 года. Находившийся за рулем автомашины «Лада Приора» сотрудник СИЗО — 30-летний житель аула Карт-Джурт на высокой скорости сбил жительницу Черкесска, которая переходила по пешеходному переходу улицу Доватора вместе с четырехлетней дочерью и шестилетним сыном.

Дети получили серьезные травмы. Девочка более полутора месяцев провела в коме. В настоящее время от полученных травм у нее серьезные проблемы со здоровьем, она делает первые шаги, только сейчас начала восстанавливаться речь. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения, ему установили титановую пластину на голову. Серьезно пострадала и 31-летняя мать детей.

По словам адвоката, Черкесский городской суд признал сотрудника ФСИН виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей. Однако при вынесении приговора судья учел, что обвиняемый передал потерпевшим 500 тысяч рублей. Кроме этого, суд также утвердил мировое соглашение между сторонами еще на такую же сумму.

Однако в этом громком деле остались вопросы еще и к инспектору ДПС, который не направил обвиняемого на медицинское освидетельствование. В отношении капитана полиции проводится дополнительная проверка, так как пропала видеозапись освидетельствования на алкогольное опьянение, которое он провел на месте аварии, пишет «Кавказский узел».

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Как сообщало ИА REGNUM, когда в отношении виновника аварии возбудили уголовное дело, было установлено, что его автомобиль был технически исправен, а в крови подозреваемого не обнаружили алкоголя или других наркотических и психотропных веществ. То, что он не пропустил пешеходов на пешеходном переходе, сотрудник СИЗО объяснил тем, что очень спешил домой, а в экстремальной ситуации не смог вовремя сориентироваться, потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на людей.