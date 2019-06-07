В 2019 году средняя цена ОСАГО снизилась на 4,1% — глава РСА

Москва, , 14:11 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО для легковых машин физических лиц снизилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Об этом 7 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом для легковых машин юридических лиц средняя стоимость страхового полиса снизилась на 13,5%, отметил он.

«Мы видим, что конкуренция между страховщиками на рынке ОСАГО по-прежнему остается высокой и приводит к тому, что средняя цена полиса продолжает демонстрировать снижение», — сообщил Уфимцев.

Он добавил, что после завершения реформы по либерализации тарифов, автовладельцы ощутят ценовую конкуренцию за них среди страховщиков ОСАГО.

Напомним, с 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО. Тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз.

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