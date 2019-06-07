Первая в РФ карта городских сообществ представлена на ПМЭФ — это Кронштадт

Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Первая в России карта городских сообществ, подготовленная для Кронштадта (Санкт-Петербург) Центром городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) представлена на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM, она послужит пилотом для дальнейшей работы по картированию сообществ российских городов.

«Карта городских сообществ — это попытка визуализировать различные целевые группы жителей и их интересы в городе. Когда мы изучали Кронштадт, то, по сути увидели очень маленький, сжатый, специфичный район Санкт-Петербурга и его привязку к отдельным объектам — военным и туристическим. Особый интерес на карте вызывает распределение молодежных и детских локаций в этом городе. В итоге этот пилот станет основой для проработки нанесения различных целевых групп на карту территории в их привязке к определенным значимым городским объектам», — отметила Татьяна Журавлева, руководитель Центра городских компетенций АСИ.

По словам Журавлевой, важность такого подхода к изучению городов состоит в том, что многие градостроительные и урбанистические решения принимаются без анализа сообществ и зачастую не достигают желаемых результатов.

«Например, торговые центры пустуют, в то время как на пустырях создаются неформальные центры активности молодежи. Кстати, больше всего молодежи в Кронштадте можно заметить вокруг фортов северо-запада острова, в береговых местах, в заказнике и в промзонах. При этом в основных, так называемых «официальных» городских центрах повышенной концентрации нет», — добавляет она.

Так, согласно карте, основные центры активности в Кронштадте связаны с центральными городскими пространствами. При этом активность практически отсутствует в центральной части города, изолированной военными объектами, расположенными вокруг. Единственная развитая там специализация — события для детей. Туристический потенциал фортов Кронштадта раскрыт слабо.

«Небольшие пятна активности есть только в районе фортов Константин и Шанц, а также береговых частях заказника «Западный Тлин», — отмечают в Центре городских компетенций АСИ.

В целом, и на северо-западной части острова Котлин все объекты представляют собой разрозненные участки, пригодные для развития, располагающиеся рядом с существующими фортами. Так, еще одной задачей пилотного проекта станет возможность связать форты и территорию заказника с главными центрами Кронштадта.

Карта реализуется в рамках работы по программе АСИ «100 городских лидеров», в которой участвует проект из Кронштадта «Реконструкция форта РИФ».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «100 городских лидеров» стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с госкорпорацией «Росатом» и призвана вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему. Программа рассчитана на 5 лет, включает в себя акселератор городских проектов, работу с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу для поиска решений и получения предложений.

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