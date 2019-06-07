Ряд вузов Южной Америки создает сеть мобильности преподавателей

Оруро, Боливия, , 13:57 — REGNUM 7 июня в боливийском городе Оруро завершается двухдневная встреча ректоров восьми университетов Южной Америки, посвященной созданию Международной сети мобильности преподавателей. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Ректор Технического университета Оруро Давид Исмаэль Рохас рассказал, что на встрече присутствуют преподаватели из Венесуэлы, Эквадора, Перу, Аргентины и Боливии.

По его словам, Международная сеть рассчитана на доцентов и молодых специалистов университета. Участники этой программы будут направляться в другие вузы-партнеры для получения послевузовского образования в магистратуру и докторантуру. Такая практика также позволит осуществлять обмен преподавательским опытом, поскольку каждый университет имеет свои особенности.

Согласно рейтингам британской компании Quacquarelli Symonds, лучшие университеты Южной Америки находятся в Бразилии и Чили. Из вузов представленных выше стран самые высокие места занимают аргентинские, но они расположены начиная с 15 места рейтинга и ниже.