Blizzard закрыла проект шутера по Starcraft ради Diablo 4 и Overwatch 2

Ирвайн, США, , 13:36 — REGNUM Компания Blizzard отменила шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) по вселенной Starcraft ради того, чтобы сконцентрироваться на проектах Diablo 4 и Overwatch 2. Об этом 6 июня сообщил портал Kotaku.

Этот проект Starcraft существовал под рабочим названием Ares более двух лет. Представители компании сообщили, что все работавшие над ним сотрудники сохранили свои рабочие места, по имеющейся информации они пополнят ряды разработчиков Diablo 4 и Overwatch 2. Ожидается, что Blizzard представит эти проекты на форуме BlizzCon-2019, который пройдёт с 1 по 3 ноября.

Напомним, разработка Ares началась в 2017 году. Издание отмечает, что в рамках этого экспериментального проекта руководство Blizzard хотело увидеть, что можно сделать на базе движка (базовая программа игры) Overwatch.

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Стоит отметить, что Blizzard уже не в первый раз отменяет разработку шутера по Starcraft. В 2002 году аналогичная судьба постигла проект игры StarCraft: Ghost, в которой геймеры должны были управлять солдатом класса «Призрак».

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