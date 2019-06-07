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Во Франции проходит неделя стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Общество

Проведение недели стран Латинской Америки и Карибского бассейна во Франции стало глубоко укоренившейся традицией

Париж, 7 июня 2019, 13:35 — REGNUM  Министерство иностранных дел Франции координирует проведение недели стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важность привилегированных отношений между Парижем и странами Латинской Америки и Карибского бассейна для всех политических, экономических, культурных и научных деятелей.

«Неделя стран Латинской Америки и Карибского бассейна стала глубоко укоренившейся традицией благодаря мобилизации всех участников. Посольства стран Латинской Америки и Карибского бассейна во Франции способствуют успеху проведения встреч и мероприятий. Постоянно растущее число французских партнеров, поддерживающих тесные связи со своими коллегами на южноамериканском континенте, свидетельствует о жизнеспособности этих обменов», — говорится в заявлении МИДа Франции.

В 2019 году неделя стран Латинской Америки и Карибского бассейна проходит по всей Франции в шестой раз с 23 мая по 8 июня.

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Политическая жизнь Франции
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