Всемирный банк советует властям Уганды сократить школьную программу

Кампала, , 13:38 — REGNUM Всемирный банк призвал власти Уганды сократить школьную программу до 10 дисциплин, чтобы достичь большей эффективности. Об этом, как передает Daily Monitor Uganda, заявил советник Всемирного банка по вопросам общего образования Мурад Эззин.

По его словам, преподавание более 10 дисциплин не поможет добиться развития навыков учеников. В настоящее время школьная программа Уганды содержит 20 дисциплин. Ранее в школьную программу входило 40 предметов.

«Нам нужно составить новое расписание. Я уверен, что загруженное расписание не отвечает нормам современной педагогики. В современном мире нам необходимы люди с навыком решения проблем. Сократив школьную программу, мы сможем эффективно развить эти навыки у учеников», — заявил Эззин во время презентации результатов исследования в университете Макерере, состоявшейся на прошлой неделе.

Представители министерства образования Уганды заявили, что результаты исследования отличаются прогрессивностью, и для их реализации потребуется много времени и дополнительных консультаций с экспертами.