Интернет-пользователи восстали против женской акции Kotex во «ВКонтакте»

Москва, , 14:34 — REGNUM Интернет-пользователи запустили движение #KotexСексизм против ограничений в правилах получения стикеров «ВКонтакте» от производителя товаров личной гигиены для женщин. Протестные посты юзеры публикуют в социальных сетях с начала июня.

Компания Kotex в своей группе во «ВКонтакте» 4 июня анонсировала акцию. Участникам группы необходимо было установить приложение, позволяющее вести учет ежемесячных менструаций. В ответ администрация группы отправляла бесплатный набор стикеров для общения в социальных сетях. Получить стикеры при этом могли только девушки.

В комментариях к записям группы Kotex пользователи-мужчины массово жаловались на акцию, называя ее сексистской и публикуя посты с хештегом #KotexСексизм. Некоторые участники нашли решение проблемы — сменить свой пол во «ВКонтакте» на женский и таким образом обмануть систему. В результате в социальных сетях разгорелся спор.

«Почему для того чтобы воспользоваться законным правом на равенство полов, мужчина должен менять пол в ВК?» — спрашивает Егор Б.

«Давайте бороться за равноправие и ДЛЯ МУЖЧИН. Начиная, хотя бы, с этих стикеров», — предлагает Петр А.

Пользователь Дзяніс Казеннікаў даже создал петицию, которую поддержало более 500 человек.

«В век, когда людей учат миру и толерантности, вы позволяете себе делить людей по половому признаку. Требуем выдачи любых стикеров «ВКонтакте» НЕ зависимо от гендера и на равных условиях».

Пользовательницы социальных сетей признаются, что не понимают, почему мужчин так задевает эта акция.

https://twitter.com/WImitation/status/1136594681255645184

https://twitter.com/peiperrex/status/1136647074014015488

https://twitter.com/red_fenek/status/1136547968214011904

В результате компания Kotex разрешила мужчинам получать стикеры, но только после установки приложения в рамках акции.

Недавно в социальных сетях также разгорелся спор между мужчинами и женщинами. Феминистка рассказала в Twitter о способах самообороны против мужчин, после чего ей начали приходить угрозы об изнасиловании.

Читайте также: Феминистка начала дискуссию о самообороне и получила угрозы изнасилования

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция разогнала антиправительственную демонстрацию в Малави