В Екатеринбурге снесли старинную «червонную башню»

Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM В Екатеринбурге снесли старинную водонапорную башню на северо-западе города. Об этом сообщил один из сторонников сохранения объекта, директор проектно-строительной компании «Призма» Ильдар Хабибуллин у себя в Facebook.

Башня находилась на ул. Червонной в Железнодорожной районе Екатеринбурга. Объект демонтировали строители с помощью гусеничного экскаватора.

«Мы сделали все, что могли», — сокрушается Хабибуллин.

Башня не являлась объектом культурного наследия, поэтому с её демонтажем не возникло сложностей. Тем не менее, многие выразили недовольство сносом.

«Она была нужна местным жителям и они были готовы в неё вкладывать средства» — написал директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменских у себя в Facebook.

Напомним, демонтировать башню начали ещё в мае. Ряд общественников пытались предложить альтернативу сносу, но сохранить её не удалось.

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