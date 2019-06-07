В Екатеринбурге снесли старинную «червонную башню»

Екатеринбург, 7 июня 2019, 13:14 — REGNUM В Екатеринбурге снесли старинную водонапорную башню на северо-западе города. Об этом сообщил один из сторонников сохранения объекта, директор проектно-строительной компании «Призма» Ильдар Хабибуллин у себя в Facebook.
Башня находилась на ул. Червонной в Железнодорожной районе Екатеринбурга. Объект демонтировали строители с помощью гусеничного экскаватора.
«Мы сделали все, что могли», — сокрушается Хабибуллин.
Башня не являлась объектом культурного наследия, поэтому с её демонтажем не возникло сложностей. Тем не менее, многие выразили недовольство сносом.
«Она была нужна местным жителям и они были готовы в неё вкладывать средства» — написал директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменских у себя в Facebook.
Напомним, демонтировать башню начали ещё в мае. Ряд общественников пытались предложить альтернативу сносу, но сохранить её не удалось.
Читайте ранее в этом сюжете: Подрыв недостроенной телебашни в Екатеринбурге оценили на «троечку»