В Екатеринбурге объявили сроки опроса по месту для храма Святой Екатерины

Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM Опрос о судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге организуют в конце июля или уже в сентябре. Об этом заявил мэр Александр Высокинский на встрече с архитекторами и градостроителями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Высокинского, после решения рабочей группы о форме проведения опроса понадобится не менее месяца на подготовку. В частности, нужно будет поставить охрану, камеры и обеспечить другие моменты.

«Можем успеть на конец июля», — предположил градоначальник.

Однако при возникновении спожностей можно будет перенести опрос на начало сентября, уточнил мэр.

Отметим, что оба предложенных периода будут отмечены повышенной активностью общественности. В середине июля проводится ежегодный фестиваль «Царские дни», организуемый РПЦ. А на 8 сентября намечен Единый день голосования, хотя Екатеринбурга выборы коснутся и в незначительной степени — пройдут довыборы на вакантное место в заксобрании региона, а также выборы депутата Госдумы по Серовскому округу.

Напомним, ранее представители протестующих потребовали от рабочей группы по судьбе храма Святой Екатерины убрать вариант со строительством объекта в сквере из грядущего опроса. Однако пока это требование не удовлетворено.

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