Пятница, 7 Июня 2019 года
13:00:23 МСК

Для устранения Эболы в ДР Конго может потребоваться еще два года – ВОЗ

Общество

Эксперт заявил, что вспышка заболевания вышла из-под контроля

Для устранения Эболы в ДР Конго может потребоваться еще два года – ВОЗ
UNMEER / Martine Perret
Борьба с вирусом Эбола

Киншаса, 7 июня 2019, 12:56 — REGNUM  В соответствии с «худшим сценарием», текущая вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго может продолжаться еще в течение двух лет. Об этом 7 июня передает BBC Africa со ссылкой на заявление эксперта ВОЗ.

Вспышка, начавшаяся 1 августа 2018 г., «не поддается контролю», заявил во время брифинга исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майк Райан.

По данным Министерства здравоохранения Конго, совокупное число заболеваний Эболой в стране, по состоянию на 5 июня 2019 г., составило 2025. Из них 1357 умерли, а 552 полностью выздоровели. Обычно Эбола убивает около половины инфицированных, однако смертность во время текущей вспышки заболевания составляет 70%.

Отмечается, что Северное Киву и соседняя провинция Итури остаются эпицентром вспышки. Две провинции являются одними из самых населенных в стране и граничат с Угандой, Руандой и Южным Суданом. Эксперты сообщают о высокой угрозе распространения заболевания в соседние страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лихорадка Эбола
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить