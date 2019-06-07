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Калужский чиновник отдал фиктивные контракты своему родственнику

Общество

Ущерб бюджету сельскому поселения составил почти 2 миллионов рублей

п. Ферзиково, Калужская область, 7 июня 2019, 12:34 — REGNUM  В Калужской области суд отстранил от должности «в связи утратой доверия» главу администрации сельского поселения «Деревня Бронцы» Ферзиковского района. Об этом 7 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Сельский чиновник, используя своё служебное положение, заключил четыре муниципальных контракта по ремонту сельских дорог и чистке колодцев со своим родственником. Однако реально ремонтные работы не проводились. Ущерб бюджету поселения составил около 2 миллионов рублей.

С целью возмещения вреда, причиненного коррупционными преступлениями, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с бывшего чиновника денежных средств в счёт возмещения причиненного ущерба сельскому поселению.

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