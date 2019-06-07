Карачаево-Черкесию признали самым экологически чистым регионом Кавказа

Черкесск, , 12:31 — REGNUM Карачаево-Черкесия по итогам весны 2019 года признана самым экологически чистым регионом Северо-Кавказского федерального округа. Такие данные привела 5 июня Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». В экологическом рейтинге республика заняла 12-е место.

При расчете индекса каждого региона учитывались три показателя — природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический. Так, у Карачаево-Черкесии природоохранный индекс составил 73, что является одним из самых высоких показателей в России.

Стоит отметить, что в экологическом рейтинге по итогам весны 2019 года Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место, уступив лишь Центральному. Остальные субъекты СКФО расположились в рейтинге на следующих местах: Кабардино-Балкария — на 18-м, Чечня — 23-м, Дагестан — 27-м, Ингушетия — 34-м, Ставропольский край — 39-м, Северная Осетия — 50-м.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, субъекты СКФО в экологическом рейтинге РФ, который составляется с 2008 года четыре раза в год, по итогам каждого сезона, занимают практически одни и те же места. В 2019 году ситуация значительно изменилась лишь в Северной Осетии. Так, если в 2017 году эта республика находилась в конце списка с показателем ниже 71, то в текущем году она поднялась на 20 пунктов. Эксперты связывают такое улучшение рейтинга с закрытием завода «Электроцинк».

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