Назван лучший горнолыжный курорт в Азии

Ниигата, Япония, , 12:28 — REGNUM Курорт Lotte Arai Resort завоевал несколько престижных наград премии Ski Asia Awards 2019. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Lotte Arai Resort, расположенный в японском городе Ниигата, признан «Лучим горнолыжным курортом», «Лучшим горнолыжным отелем», «Лучшей лыжной школой», «Powder Snow Hokkaido».

Ski Asia Awards — премия, учрежденная порталом Ski Asia, предоставляющим информацию о горнолыжных площадках в Азии людям со всего мира. Победителей премии выбирают лыжники и сноубордисты, посетившие горнолыжные курурты, в формате онлайн голосования.

Известно, что курорт Lotte Arai Resort завоевал огромную популярность не только за снег и номера в отеле, но и за предоставляемый список дополнительных услуг, таких как бассейн, горячие источники, детскую зону и рестораны.

Lotte Arai Resort — роскошный горнолыжный курорт в Японии, принадлежащий южнокорейскому конгломерату Lotte Group.