Пятница, 7 Июня 2019 года
12:18:51 МСК

Самая популярная площадка для храма в Екатеринбурге вызвала споры

Общество

«Вдруг епархия потом не пустит»

Екатеринбург, 7 июня 2019, 12:18 — REGNUM  Самое популярное место для храма Святой Екатерины (по числу предложений екатеринбуржцев) — пустырь на Фурманова — Белинского — может не подойти для строительства объекта. Об этом говорили архитекторы и градостроители на встрече с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас участок находится в федеральной собственности — ФСБ планировала построить там ведомственное здание для сотрудников. Однако мэр признал, что диалог возможен.

«Там есть что обсуждать», — считает градоначальник.

Отметим, что ранее подобное препятствие не смутило областных властей в случае с заброшенной телебашней: её в 2013 году выкупили из федеральной собственности. А в 2017 году она фактически была передана УГМК.

Вторая проблема, на которую неожиданно для всех обратил внимание бывший главный архитектор города Михаил Вяткин, заключается в возможной прокладке новой дороги на указанном месте. На ней даже когда-то хотели проложить трамвайные рельсы.

«Вдруг епархия потом не пустит?» — предположил эксперт.

Напомним, ранее архитекторы раскритиковали второй по популярности вариант, предложенный екатеринбуржцами «под храм» — недостроенную гостиницу рядом с городским цирком. Топ-3 самых популярных предложений замыкает сквер у театра Драмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Архитекторы предварительно выбрали шесть мест для храма в Екатеринбурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить