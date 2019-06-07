Самая популярная площадка для храма в Екатеринбурге вызвала споры

Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Самое популярное место для храма Святой Екатерины (по числу предложений екатеринбуржцев) — пустырь на Фурманова — Белинского — может не подойти для строительства объекта. Об этом говорили архитекторы и градостроители на встрече с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас участок находится в федеральной собственности — ФСБ планировала построить там ведомственное здание для сотрудников. Однако мэр признал, что диалог возможен.

«Там есть что обсуждать», — считает градоначальник.

Отметим, что ранее подобное препятствие не смутило областных властей в случае с заброшенной телебашней: её в 2013 году выкупили из федеральной собственности. А в 2017 году она фактически была передана УГМК.

Вторая проблема, на которую неожиданно для всех обратил внимание бывший главный архитектор города Михаил Вяткин, заключается в возможной прокладке новой дороги на указанном месте. На ней даже когда-то хотели проложить трамвайные рельсы.

«Вдруг епархия потом не пустит?» — предположил эксперт.

Напомним, ранее архитекторы раскритиковали второй по популярности вариант, предложенный екатеринбуржцами «под храм» — недостроенную гостиницу рядом с городским цирком. Топ-3 самых популярных предложений замыкает сквер у театра Драмы.

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