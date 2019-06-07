В Австралии вынесли приговор террористке из Бангладеш

Канберра, , 12:20 — REGNUM Момена Шома — жительница Бангладеш, совершившая теракт в Мельбурне в 2018 году, приговорена к 42 годам лишения свободы. Об этом сообщает австралийское информационное агентство SBS.

В феврале 2018 года Момена Шона прибыла в Австралию и остановилась на несколько дней у местного жителя Роджера Сингаравелу. 9 февраля, когда хозяин дома и его пятилетняя дочь спали, террористка с криком «Аллаху акбар» нанесла удар ножом в область шеи Роджера Сингаравелу. Нападение было признано терактом, и Момена Шона была осуждена на 42 года.

Террористка восемь дней тренировалась в нанесении ударов ножом на подушках и выбрала Роджера Сингаравелу, так как он был «уязвимой мишенью». Момена Шона рассчитывала стать мученицей, однако судья признала её лишь опасной преступницей.

Теракт 2018 года вызвал большой общественный резонанс, многие политики даже высказывались за введение строгих ограничений на въезд в страну. Однако сейчас приговор был встречен положительно, так как австралийцы посчитали, что наказание достаточно суровое.