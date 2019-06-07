В ДНР осуждён украинский шпион

Донецк, , 12:10 — REGNUM Верховный суд ДНР вынес окончательное решение в отношении 60-летнего преподавателя Сергея Дубровина, сообщили 7 июня в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

По данным ведомства, учитель лицея из города Комсомольское собирал данные и передавал их СБУ.

«Следствием МГБ ДНР было установлено, что обвиняемый, являясь преподавателем одного из учебных заведений ДНР, будучи завербованным иностранной разведкой и действуя по их заданию, в апреле 2017 года передал сотруднику СБУ сведения о персональных данных преподавателей, которые выезжают на территорию, подконтрольную органам власти Украины, после чего разместил эти же данные на сайте «Миротворец», — сказано в сообщении.

Осуждённый также собирал данные на учащихся лицея и сохранил их на электронном носителе для передачи сотрудникам СБУ, но был задержан.

«Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Крыма приговорил к 10,5 годам лишения свободы гражданина Украины, который собирал данные о российской военной технике, размещённой на полуострове.

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