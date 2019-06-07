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Жителей Индонезии призвали отказаться от полетов на воздушном шаре

Общество

Министр транспорта Индонезии объяснил, что это ставит под угрозу безопасность авиаперелетов

Жителей Индонезии призвали отказаться от полетов на воздушном шаре
Воздушный шар

Джакарта, 7 июня 2019, 12:07 — REGNUM  Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади призвал жителей районов Центральной и Восточной Явы отказаться от традиционных полетов на воздушных шарах во время празднования Ид аль-Фитр, так как это ставит под угрозу безопасность авиаперелетов, сообщает информационный портал Detik.

«Я смиренно прошу моих братьев и сестер из Вонособо и других регионов, которые придерживаются этой традиции, прекратить полеты на воздушных шарах, поскольку это может поставить под угрозу безопасность перелетов», — говорится в письменном заявлении министра транспорта.

Согласно отчету Airnav Indonesia, пилоты утверждают, что видели, как воздушные шары летали свободно, без привязи, как это предусмотрено в постановлении министерства транспорта от 2018 года, кусающегося использования воздушных шаров в общественной и культурной деятельности.

Министр транспорта также призвал жителей страны кататься на воздушных шарах во время запланированных фестивалей.

Речь идет о фестивале воздушных шаров в Понорого и Пекалонгане, который состоится 12 июня и фестивале в Вонособо, который пройдет 15 июня.

Напомним, в Индонезии организация полетов на воздушных шарах вне фестивалей запрещена. Правительство страны даже может привлечь к ответственности правонарушителей.

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Внутренняя политика Индонезии
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