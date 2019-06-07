Северная Корея — на последнем месте в рейтинге свободы прессы

Пхеньян, , 12:27 — REGNUM Американский исследовательский центр Freedom House опубликовал ежегодный отчёт о свободе прессы — Северная Корея заняла в нем последнее место. Кроме того, в конце списка расположились Китай, Россия, Сирия и другие страны, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Эксперты оценили свободу прессы по четырехбалльной шкале, и ряд стран получили ноль баллов — замыкает список КНДР. В стране не существует независимых СМИ, действует жесткая цензура, отсутствует свобода выражения мнений, подытожили аналитики.

В то же время, Южная Корея и Япония набрали три балла, а США — четыре.

Северная Корея ежегодно находится среди аутсайдеров подобных рейтингов. Впрочем, в Пхеньяне сомневаются в их объективности. На данный момент в КНДР существует несколько крупных новостных ресурсов — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), газета Трудовой партии Кореи «Нодон Синмун», а также пропагандистский интернет-портал «Уриминджоккири»; их интернет-сайты можно посетить из любой точки планеты.