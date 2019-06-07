Архитекторы предварительно выбрали шесть мест для храма в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 11:58 — REGNUM В Екатеринбурге составили примерный список площадок, которые подойдут для строительства храма Святой Екатерины. Решение высказали архитекторы и градостроители города на встрече с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По всем параметрам подошли следующие места: пустырь на перекрёстке Фурманова-Белинского (находится в федеральной собственности), сквер у Театра драмы (если проект будет изменён), готовящийся под снос Уральский приборостроительный завод, на берегу у Макаровского моста, а также вместо уже снесённой телебашни.

Архитекторы вдобавок предложили построить храм в районе ул. Татищева — ул. Пирогова — Верх-Исетского бульвара, где планируют построить башни «Стражи Урала».

Любопытно, что в список не попал второй по популярности вариант среди предложенных жителями Екатеринбурга — на месте недостроенной гостиницы «Дели» у Екатеринбургского цирка. Архитекторы ранее раскритиковали данную площадку: храм там «закроет вид» на городское пространство, да и с транспортной доступностью обстоят дела не лучшим образом. Собственник хочет за землю 1 млрд рублей.

Напомним, 3 июня протестующие против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы потребовали изъять площадку из грядущего опроса горожан. Данный вопрос был поставлен на первом заседании рабочей группы по судьбе религиозного объекта, но никакого решения тогда не приняли.

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