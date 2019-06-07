К 2020 году в индийских аэропортах установят устройства сканирования тела

Нью-Дели, , 12:23 — REGNUM Правительство Индии поручило установить в 84 национальных аэропортах новые устройства сканирования тела, которые призваны заменить существующие рамки-металлодетекторы и ручные сканеры. Ожидается, что данная модернизация будет проведена к марту 2020 года.

Согласно официальному сообщению Бюро обеспечения безопасности гражданской авиации, существующие устройства не позволяют выявить металлическое оружие и взрывчатые вещества, что снижает уровень безопасности в аэропортах. Новые системы смогут обнаруживать любые виды взрывчатых устройств и оружия.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», из 105 действующих аэропортов в Индии, с точки зрения безопасности 28 классифицируются, как «очень чувствительные». Многие из них находятся в крупных городах Дели, Мумбаи, Ченнаи, Калькута. Часть из них находится в зоне конфликта, в штате Джамму и Кашмир. Также 56 аэропортов имеют классификацию «чувствительные».

Согласно программе модернизации, именно эти 84 аэропорта подлежат переоборудованию.