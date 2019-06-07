В Калужской области создадут Центр протонной терапии для онкобольных

Калуга, , 11:56 — REGNUM Соглашение о намерении создать на территории Калужской области Центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний было заключено на XXIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Об этом 7 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель АО «Инженерно-маркетинговый центр «Концерна «Вега» Ольга Максименко.

По условиям соглашения, Центр протонной терапии в регионе будет создан к 2024 году. Оператором проекта стал инженерно-маркетинговый центр «Концерна «Вега», входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех. В качестве соинвестора выступила компания из Чехии Proton Therapy Development s.r.o. при активном участии ФГБУ «НМИЦ радиологии».

Соглашение подписали генеральный директор АО «Концерн «Вега» Вячеслав Михеев, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн и глава Proton Therapy Development s.r.o. Людек Падола в присутствии заместителя министра здравоохранения Чешской республики Романа Примула.

«Создание Центров протонной терапии онкозаболеваний является одной из ключевых задач Ростеха в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Ростех вместе с партнерами создает Центры протонной терапии, чтобы повысить доступность передовых методов лечения онкологических заболеваний в России. В Праге расположена одна из ведущих мировых клиник в этой области, поэтому опыт чешских коллег важен для нас. Центр протонной терапии, который появится в Калужском регионе, будет оборудован по самым высоким технологическим стандартам. Общий объем инвестиций в проект составит около 12 млрд рублей», — заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Протонная терапия — это авангард современной ядерной медицины. Преимущество методики состоит в том, что протоны выделяют основную часть своей энергии точно в месте локализации раковой опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Это самое эффективное средство лечения многих типов онкологических заболеваний, особенно у детей», — считает руководитель Proton Therapy Development s.r.o. Людек Подола.

Напомним, протонная терапия является одним из самых эффективных методов лечения онкологических заболеваний, позволяющим во многих случаях избежать хирургического вмешательства. С 2020 года этот уникальный метод лечения рака войдет в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств ОМС.