Убийца подполковника ФСИН в Кабардино-Балкарии может быть невменяемым — СКР

Нальчик, , 11:49 — REGNUM Следствие усомнилось во вменяемости убийцы подполковника ФСИН Ларисы Бесланеевой. По словам подозреваемого, он убил ее только за то, что она не поверила в его честное слово. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ Мурат Багов.

На допросе 23-летний житель Кабардино-Балкарии рассказал о подробностях совершенного убийства. По его словам, он готов был приобрести джип Hyundai ix35, который продавала женщина, но только в рассрочку. Подозреваемый пообещал дать расписку, по которой обязуется платить определённую сумму в течение нескольких месяцев. Однако женщина отказалась от подобной сделки.

«Он начал избивать её руками и ногами в ярости. Однако причины такого исступления трудно понять. Он написал чистосердечное, в котором и рассказал о глубоком оскорблении из-за того, что «женщина посмела не поверить ему на слово», — цитирует представителя СКР «КП — Северный Кавказ».

После убийства он спокойно пошел домой, а когда на место преступления прибыли правоохранители, равнодушно смотрел на проведение следственных действий, стоя неподалеку.

В связи с таким неадекватным поведением подозреваемого следствие назначило психиатрическую экспертизу. «Трудно поверить, что нормальный человек может убить за такое», — высказал свое мнение Багов. Он также отметил, что еще одной причиной убийства могла стать игромания подозреваемого. Преступление он мог совершить намеренно в надежде добыть деньги на ставки.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокое убийство 45-летней местной жительницы — подполковника ФСИН Ларисы Бесланеевой было совершено в Кабардино-Балкарии 2 июня. Тело женщины с многочисленными травмами головы было обнаружено в городе Нальчике, неподалеку от улицы Ореховая роща.

Как было установлено, убитая собиралась продать свою машину жителю города Нальчика. Встретившись с ним, она уступила ему место водителя, чтобы он мог проверить машину в работе. Отогнав машину в безлюдное место, злоумышленник предложил ей свои условия покупки, на которые женщина не согласилась. После этого убийца, ударив несколько раз свою жертву по голове, вытолкнул ее из машины и добил на земле. Спрятав машину, он спокойно отправился домой.