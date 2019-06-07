Города Китая уровня округа и выше начинают внедрять сортировку мусора

Пекин, , 11:40 — REGNUM Китайские города уровня окружного уровня и выше начнут в 2019 году сортировку мусора, говорится в специальном правительственном циркуляре, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

На конец года все упомянутые города должны сформулировать план имплементации сортировки мусора, говорится в циркуляре, выпущенном совместно Министерством жилищного строительства и развития городских и сельских районов Китая вместе с еще восемью ведомствами.

Общественные учреждения данных городов должны внедрить систему сортировку мусора до конца 2020 года. К 2025 году все города уровня округов и выше, коих насчитывается в Китае более 300, должны завершить строительство сортировочных систем.

Шестьдесят четыре крупнейших китайских города уже пытаются внедрять систему сортировки. Их обязали в полной мере внедрить уже рабочую систему до конца 2020 года. В циркуляре также уделяется отдельное внимание пропаганде сортировке мусора среди населения.