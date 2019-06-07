Пятница, 7 Июня 2019 года
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Города Китая уровня округа и выше начинают внедрять сортировку мусора

Общество

Общественные учреждения данных городов должны внедрить систему сортировку мусора до конца 2020 года

Пекин, 7 июня 2019, 11:40 — REGNUM  Китайские города уровня окружного уровня и выше начнут в 2019 году сортировку мусора, говорится в специальном правительственном циркуляре, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

На конец года все упомянутые города должны сформулировать план имплементации сортировки мусора, говорится в циркуляре, выпущенном совместно Министерством жилищного строительства и развития городских и сельских районов Китая вместе с еще восемью ведомствами.

Общественные учреждения данных городов должны внедрить систему сортировку мусора до конца 2020 года. К 2025 году все города уровня округов и выше, коих насчитывается в Китае более 300, должны завершить строительство сортировочных систем.

Шестьдесят четыре крупнейших китайских города уже пытаются внедрять систему сортировки. Их обязали в полной мере внедрить уже рабочую систему до конца 2020 года. В циркуляре также уделяется отдельное внимание пропаганде сортировке мусора среди населения.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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