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Миллионы студентов Китая сдают вступительный государственный экзамен в вузы

Общество

В 2019 году экзамен сдает рекордное количество абитуриентов с 2010 года

Пекин, 7 июня 2019, 11:28 — REGNUM  В Китае 7 июня стартовал общегосударственный вступительный экзамен в колледжи, который будут сдавать 10 млн студентов, сообщает агентство Синьхуа.

Экзамен продлится два дня по всему Китаю. Однако, в связи с различными организационными особенностями в ряде провинций Поднебесной, он может продлиться вплоть до 9 июня включительно, сообщили в Министерстве образования КНР.

Количество студентов, которые будут сдавать экзамен в этом году стало наивысшим с 2010 года, говорится в ежегодном отчете, опубликованном образовательным информационным порталом www.eol.cn.

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Высшее образование
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