Миллионы студентов Китая сдают вступительный государственный экзамен в вузы

Пекин, , 11:28 — REGNUM В Китае 7 июня стартовал общегосударственный вступительный экзамен в колледжи, который будут сдавать 10 млн студентов, сообщает агентство Синьхуа.

Экзамен продлится два дня по всему Китаю. Однако, в связи с различными организационными особенностями в ряде провинций Поднебесной, он может продлиться вплоть до 9 июня включительно, сообщили в Министерстве образования КНР.

Количество студентов, которые будут сдавать экзамен в этом году стало наивысшим с 2010 года, говорится в ежегодном отчете, опубликованном образовательным информационным порталом www.eol.cn.