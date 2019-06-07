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Премьер Индии Моди выпустил мультфильм, где он показывает асаны из йоги

Общество

Серия анимированных роликов с Нарендрой Моди приурочена к Всемирному дню йоги, который отмечается ежегодно 21 июня

Нью-Дели, 7 июня 2019, 11:26 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди выпустил собственный мультфильм с асанами из йоги. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В анимированном ролике, опубликованном 6 июня в Twitter, Нарендра Моди (мультгерой в облике премьера и с его голосом) показывает технику выполнения позы горы из йоги, также известной как тадасана. В комментарии к видео премьер-министр подчеркнул: «Выполнение тадасаны позволит вам с легкостью выполнять и другие асаны». Ранее, 5 июня, Нарендра Моди опубликовал первый ролик из серии мультфильмов о йоге, в котором премьер-министр Индии продемонстрировал триконасану, или позу треугольника.

Цикл анимированных роликов с Нарендрой Моди приурочен к очередному Всемирному дню йоги, который отмечается ежегодно 21 июня. Напомним, что Всемирный день йоги был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году.

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Зарубежная хроника
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