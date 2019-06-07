В Индии госпитализированы больные с симптомом вируса Нипах

Нью-Дели, , 13:30 — REGNUM Еще семь человек с подозрением на вирус Нипах поступили в больницу индийского штата Керала. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Министр здравоохранения Кералы К.К. Шайладжа заявила, что анализы всех пациентов были отправлены для исследования в Национальный институт вирусологии в городе Пуна, штат Махараштра. Ранее правительство Кералы сообщило о пяти новых заболевших с симптомами вируса Нипах. По официальным данным, лишь у одного человека было диагностировано указанное заболевание. На данный момент его жизни ничто не угрожает.

В 2018 году вирус Нипах унес жизни 17 индийцев, все они проживали в штате Керала. Вирус вызывает воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания. Переносчиками вируса являются свиньи и летучие мыши.