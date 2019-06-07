Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии

Москва, , 11:09 — REGNUM Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу. Врачи опасаются за её беременность, передает 7 июня RT.

Симоньян рассказала об очередной капельнице и угрозе прерывания беременности на 18-й неделе и отметила, что надеется на благополучный исход. Она призналась, что старается не заглядывать в смартфон, чтобы не читать комментарии об инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционого блогера Алексея Навального Любовь Соболь дождалась Симоньян в редакции «Эха Москвы» и стала задавать ей вопросы о выделении квартир в Москве. Укрыться от навязчивого общения Симоньян смогла в кабинете главреда радиостанции Алексея Венедиктова, позже её госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.

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