Ошевенский монастырь: вид обители спустя 400 лет открыли три иконы

Владимир Станулевич, , 10:59 — REGNUM

На ровном как стол поле лента монастырских стен. Яркие цвета, как декорации к сказкам. Как древние руины в Англии — белые арки на зеленом газоне под синим небом. Выстриженная поляна и обрамленные кустарником стены рухнувшего храма — монастырь. На поляне монах в черном. Он ведет в единственную надвратную церковь. Тесный зал, простой иконостас, новодельные иконы.

Снова солнечная поляна. В траве фундамент в форме креста. Все что осталось от красивейшей, «дивного узорочья», церкви Покрова Божией Матери. Рухнула в 1990 году. По приставной лестнице взбираемся на колокольню. До лесов на горизонте — сочные поля, игрушечные избы, деревянные церкви с колокольней. Внизу, под ногами — изгрызенные непогодой руины арок, готовые еще чуть и рухнуть. Под сводами, куда не решаются ступать люди, заросли малины. В 1970 годы добрые пожелания реставраторов привели к разобранной крыше, на ней пожелания и закончились. Снег и дождь превратили за 50 лет храм в руину. Удручающее в пасмурную погоду зрелище, в солнце — с игрой теней-полутеней и ящерками на кусках штукатурки — очарование минувших веков.

Начало премудрости — страх Божий. 1427−1479.

Житие Александра Ошевенского: «От… славного города Бела озера… Верст около шестидесяти… есть село, также называемое Вещеозерским. Там жил некий человек, именем Никифор, по прозванью Ошевен… Был он земледе­лец… Сиял добродете­лями и творил много добра всеми силами… Избрал он себе в жены подобную себе, именем Фотинию… И родились у них сыновья и дочери… Спустя некоторое время родился у супругов младенец и нарекли ему имя Алексий. Родился… в 1427 году, в 17-й день месяца марта, при державе царя и великого князя всея России Василия Василье­вича,

…отрок укреп­лялся духом о Господе и хорошо рос… И никогда ум его не отклонялся… к играм и смехотворным словам. Но вместо смеха предавался он изнеможению и печали… насыщался постоянным воздержа­нием, голод и холод считал он наслаждением… И отсюда произошло начало премудрости — страх Божий.

…минуло ему лет восемнадцать, родители пожелали сочетать его законным браком. Блаженный же юноша испытывал непрестанное желание бежать от мира и от всех земных похотей и приблизиться к Богу. Отец… сказал ему: «Господь с тобой, чадо; да бла­гословит Он тебя и поможет в пути твоем!»

…блаженный юноша… пришел к игумену…: «Пришел я, господине отче, к твоей святыне… умоляю твою, отче, святыню, прими меня во святую сию обитель служить святой братии…». Принял его игумен… И так остриг он власы головы своей… И нарекли ему имя Александр. А было ему… 25 лет.

Спустя немного лет Никифор захотел переселиться с своей родины… в лес над рекой Чурьягой, и в тех лесах нашел место, подходящее для заселения… Дал ему боярин Иоанн грамоту слободскую собирать слободу и созывать насельников. И названа была слобода Ошенева…

Александр же сказал игумену: «Есть у меня, отче… помысл, отыскать где-нибудь уединенное место, поселиться в пустыне, безмолвствовать и трудиться»… игумен прозрел… и сказал: «Бог да благословит тебя, чадо…».

…игумен… Благо­словил… дав блаженному на ут­верж­дение Непобеди­мую Помощницу — образ Пречистой Богородицы, зовемый Одигитрия, с Предвеч­ным Младенцем на руках, и другую икону — образ святителя Николая чудотворца.

…блаженный задремал (он искал место для обители, и был разбужен Божественным голосом — прим. автора)… И слышит он глас…: «…Вот Я приготовил тебе место… живи здесь и спаси душу свою. И будет тебе покой во веки веков…».

…Из окрестных областей стали приходить к преподобному иереи и диаконы для священнодействия, клирики и иноки, странники и пришельцы… Преподобный же Александр… всех при­нимал с радостью… И начали келлии ставить по чину, поварню, хлебню и иные здания…

Немного времени спустя скончался отец преподобного… преставилась и мать его. Преподобный по­хоронил тела родителей своих…

И внушил злодей-враг родственникам святого ненависть к нему… посоветовавшись между собою, ушли прочь… Преподобный Александр весьма опечалился… преподобного постигла болезнь, и была она очень тяжела… пришел к нему светолепный старец, украшенный сединами, в белых ризах, с крестом в руке. …болезнь его стала легче… преподобный возрадовался… и пошел в церковь, по молитвам и явлению чудотворца Кирилла» (1).

Не как пастыри будут, но как волки

«…уразумел преподобный отхождение свое ко Господу… призвал всю братию… и сказал им: «…много будет приходить к вам пришельцев и странников, желающих жить с вами… не как пастыри и наставники будут, но как волки… начнут разорять, расточать и разносить, один — книги, другой — ризы церковные, иной одежду…».

пришел в обитель из других монастырей старец… именем Маркелл, и стал прельщать братию… Маркелл поехал в Великий Новгород и получил от архиепископа благословение на настоятельство и сан игуменский.

…взял с собою три лучших коня… двадцать рублей серебром из казны монас­тырской… а также книги и ризы церковные… книгу, в которой были написаны житие и чудеса преподобного Александра, говоря: «Писание это возвещу и покажу преосвященному митрополиту, а он предоставит его великому князю». А говорил он это, льстя… Доехав до великого озера Воже, игумен приказал старцу Ионе вернуться в монастырь…: «Если ты не послушаешь, то сейчас умрешь, мы утопим тебя в озере!»… Маркелл же, доехав до некоего места, злую приял кончину, то есть от разбойников… И с тех пор письменного жития его не было.

И призвали они из города иконописца, Симеона именем, по прозвищу Сокола… Никифор именем, житель селения Пиялы на реке Онеге… рассказал он о преподобном…: «Алек­сандр ростом был средний человек, лицом сух, образом умилен, очи имел впавшие, борода была у него невелика и не особенно густа, волосы русые, наполовину седые»… Иконописец же с радостью и с тщанием написал образ преподобного; и положили его на гроб святого, где он находится и доныне» (1).

Облик деревянного монастыря открыли три иконы. 1457−1706

Редчайший случай — искусствовед М.И.Мильчик и архитектор Ю.С.Ушаков, восстановили вид деревянного Александро-Ошевенского монастыря в XVII веке по трем иконам его основателя. Одна, второй половины XVII века, хранится в Музеях Московского Кремля, вторая — конца XVII века — в Государственном Русском музее, третья — второй половины XVII века в музее «Покровский собор». Одна изображает во всех деталях обитель с запада, другая — с юго-запада, третья — с северо-востока.

Михаил Мильчик, Юрий Ушаков, исследователи архитектуры Русского Севера: «…представить облик ансамбля до опустошительного пожара 1706 года поможет нам интереснейшая иконография монастыря второй половины XVII в. Одни иконы изображают монастырь от Чурьеги, с востока, на других он представлен с запада. Изображение одного и того же ансамбля с противоположных точек зрения — явление в древнерусском архитектурном пейзаже совершенно исключительное… На первых иконах река, мост и часовня находятся на первом плане, а церкви обращены к зрителю алтарными прирубками. На последней — река, мост и часовня видны за монастырем, храмы же показаны со стороны западных фасадов… иконы отличаются тщательным и достоверным изображением деревянных построек, их типов, деталей. А последняя икона написана с таким пониманием конструктивной логики, что невольно возникает вопрос: не был ли иконописец одновременно и «церковным мастером»?

Главный из них (монастырских храмов — прим. автора), Никольский, относился к широко распространенным крестообразным в плане церквям с шатровым завершением. На иконах хорошо видны прирубы, крытые бочками. Переход из них к восьмерику выполнен в виде двух ярусов кокошников… Одноглавый клетский храм, показанный на иконах с южной части Никольской церкви, является приделом Александра Ошевенского, в котором хранились мощи святого… Судя по аналогам, можно думать, что размеры церкви с прирубами в поперечнике составлял 20−22 метра, а высота храма до креста достигала 40—42 м.

Вторая по значению монастырская постройка — церковь Успения представляла собой традиционный восьмерик на четверике с примыкающей к нему обширной трапезной. В северо-западном углу ее кровли — дымник… Около западной стены трапезной показан особый сруб, в котором могла располагаться поварня.

Шатровая рубленая колокольня принадлежала к тому же типу — восьмерик на четверике. К ней с двух сторон вели крытые переходы на столбах, связывающие в единое целое весь храмовый комплекс.

.на иконах часто показаны те сооружения, которые в натуре могли быть видны с данной стороны, а храмы же представлены строго фронтально, словно поставлены в один ряд… В зависимости от местности храмы чаще всего размещались по диагонали друг к другу или образовывали в плане треугольник. В Ошевенском, скорее всего, был первый вариант.

…точно можем указать только прежнее положение Успенской трапезной церкви, которая находилась на месте позднейшей Никольской. Примерно сохранили свое первоначальное место Святые ворота… Из семи башен три являлись воротными. Это Святые ворота обращенные к каргопольской дороге, неподалеку от них вторые — хозяйственные, еще дальше, напротив Чурьеги — водяные. Четыре других башни, квадратные в плане, были глухими. Судя по изображениям, ограда имела столбовую конструкцию с забиркой из бревен. По верху стен шла двускатная тесовая кровля. … Четырнадцать келий располагались по периметру ограды. …Над кровлями возвышались дымники со сквозной резьбой… С западной стороны выделяется двухэтажная постройка… Это, без сомнения, игуменская келья, около нее небольшой сад» (2).

Монастырь в камне. 1706−2019

Василий Трофименко, архангельский историк и архивист: «6 марта 1706 г. на память святого и многострадального Иова праведного Божиим изволением прежние деревянные шатровые церкви и монастырь от грому и молнии сгорел, только осталась игуменская келья с оградой».

В том же году архимандрит Ефрем построил «ради прибежища братии» церковь у Святых врат во имя святых мучеников Флора и Лавра. В 1707 году была построена каменная соборная Успенская церковь пятиглавая, длиной 12 саженей. …в нижнем этаже в средине — храм Сретения Господня. По правую сторону — придел преподобного Александра Ошевенского, в котором под спудом почивали святые мощи… а перед входом в церковь была присовокуплена небольшая паперть, на которой построена каменная колокольня в звонах с деревянным шатром…

Пик монастырского строительства пришелся на время настоятельства архимандрита Иосифа… за свою работу архимандрит был удостоен награды: он получил орден Св. Анны 3-й степени… Ко времени настоятельства этого архимандрита относится строительство надвратной церкви во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца, «устроенная и освященная в 1834 г., с круглым куполом, крытая железом, длиной четыре и шириной 6 сажень, имеет 12 окон.». Строительство продолжалось и в начале XX в. Так в 1900 г. была сооружена «дивного узорочья» деревянная шатровая церковь Покрова Божией Матери, простоявшая до 1990 г. когда упала ее шатровая крыша, а стены обрушились.

…вкладчиками монастыря были представители правящей элиты Российского государства того времени. Это княжеские и боярские роды Урусовых, Черкасских, Лопухиных, Хованских, Голициных…

… до учреждения монастырских штатов в 1764 г. за Александро-Ошевенским монастырем было «до 700 душ крестьян, земли пахотной и неудобной 153 десятины. Также в братии находились до 70 человек»… Александро-Ошевенский монастырь стал третьеклассным. Из всех земельных владений к началу XIX века за ним числилась собственно та земля, на которой стоял монастырь (по реке Чурьюге — 17 десятин)… На 1789 г. в монастыре состояло 5 человек, игумен Аполлос, казначей иеромонах Феофан, иеромонахи Ефрем и Сергий… содержание которых обходилось казне в 103 рубля 8 коп в год.

Монастырь выполнял функцию исправительно-трудового учреждения для лиц духовного звания, уличенных начальством в неподобающем для духовных лиц поведении… Так, 27 марта 1827 г. в монастырь был сослан дьячок Петропавловской церкви г. Лодейного Поля, Василий Шаменский «как первый раз формально оглашаемый в пьянстве»… в том же году подобная участь постигла пономаря Воскресенской церкви г. Каргополя Макара Троицкого и дьячка Благовещенской церкви того же города Николая Иванова.

Главной достопримечательностью монастыря были святые мощи его основателя: «Рака преподобного Александра Ошевенского… над его мощами, красного дерева… на верхней кипарисной доске изображен преподобный Александр во весь рост… по сторонам два херувима… Эта святыня привлекала в монастырь паломников, особенно в дни памяти Александра Ошевенского.

Еще до Октябрьской революции 1917 года крестьяне деревень примыкавшие к землям Ошевенской обители, стали требовать передачи части монастырской земли в их пользование… В 1918 г. по декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» Ошевенский монастырь лишился части своих доходов и земель. 22 марта 1922 г. уездная комиссия по изъятию церковных ценностей составила акт об изъятии из Ошевенского монастыря всех серебряных предметов (венцы, ризы, потиры, лисковцы, кресты, звездницы, дарохранительницы и кадила) общим весом 81 фунт 63 золотника, горсти жемчуга и аметистовых камней.

В документах 1924 гола монастырь указан уже как закрытый, на территории которого расположена агробаза с имуществом и инвентарем… 12 коров… 2 нетелями, 2 быками-производителями, 4 лошадьми и одним племенным жеребцом. Тем не менее сохранился документ свидетельствующий о наличии в монастыре монахов датированный 8 мая 1928 г. …1 ноября 1928 г. состоялось вскрытие раки с мощами преподобного… Вскрытие это проводилось в присутствии целой комиссии… Когда крышка деревянной гробницы раки была поднята, на дне ее оказался осиновый кол…

Постройки использовались до 1970-х голов под хозяйственные нужды (в монашеском корпусе находилась школа). 15 марта 2001 г. Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон благословил воссоздание монашеской общины Александро Ошевенского монастыря и организации монашеской общины» (3).

Монашескую общину так и не создали. Сейчас в монастыре на 5 монахов один трудник и две коровы. За проект реставрации церкви Живоначальной Троицы, чей крест-фундамент в центре монастыря, с обители запросили 22 миллиона рублей — строго по государственным расценкам. Сама реставрация одной из трех монастырских церквей тянет на 300 миллионов. Добрые люди предложили сделать проект за 120 тысяч, но у монастыря нет и этих денег. «Зря когда-то поставили монастырь на учет как памятник культуры, давно бы своими силами отремонтировали…» говорит наместник монастыря игумен Феодосий (Курицын).

Как везде, где мощи святых не были обнаружены советской властью, православные верят что их «успели укрыть». Мощи преподобного Александра Ошевенского братия монастыря ищет до сих пор. В 2011 году по просьбе Митрополита Архангельского Даниила и фонда исторического наследия «Император» московские ученые-геофизики провели внутри стен монастыря исследования. Был выявлен ряд подземных объектов по типу захоронений и подземных ходов от храма к храму. Но установить так ли это могут только археологи, а их работа, по нынешним временам, занятие весьма недешевое.

Солнечный летний день. Ошевенский монастырь, аккуратный как английские руины. Братия из пяти монахов, «все в руках Господа» — ни на что другое надежд нет. «Мы молимся».

Примечания:

Житие преподобного Александра Ошевенского. Русские святые. Сайт Saint.ru М.И.Мильчик. Ю.С.Ушаков. Деревянная архитектура Русского Севера. Ленинград. 1981. С.78−92 Монастыри Архангельского Севера: XIV—XXI вв. Под редакцией В.К.Ананьина. Архангельск. 2017. С.426−433

Читайте ранее в этом сюжете: Кенозерье, деревня Погост: вернувшийся «с того света» храм