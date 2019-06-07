Число туристических поездок в индонезийском городе Сабанг возросло — СМИ

Банда-Ачех, Индонезия, , 11:05 — REGNUM Во время каникул по случаю празднования Ид аль-Фитр количество местных туристических поездок в городе Сабанг провинции Аче увеличилось, сообщает Antaranews.

«Число местных туристических поездок в городе Сабанг увеличилось. Особой популярностью пользуются морские направления», — заявил глава городского управления туризма и культуры Сабанг Фейсал в Банда-Аче.

По его словам, в настоящее время число туристических поездок выросло на 35% по сравнению с обычным днем. Это оказывает влияние на показатели заполняемости гостиничных номеров. Известно, что почти все гостиницы на туристических объектах и пляжах заполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, Ид аль-Фитр — самый большой праздник в Индонезии, день окончание поста у мусульман. 5 июня 2019 года у жителей страны начались каникулы. Государственные органы и многие офисы в Индонезии не будут работать на протяжении целой недели.

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