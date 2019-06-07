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В Иерусалиме прошел гей-парад

Общество

Мероприятие посетил первый в истории страны министр-гей

В Иерусалиме прошел гей-парад
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гей-парад

Иерусалим, 7 июня 2019, 11:06 — REGNUM  6 июня в Иерусалиме состоялся гей-парад. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, в мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.

Парад посетил недавно назначенный министр юстиции Амир Охана. Отмечается, что Охана — первый в истории страны министр — открытый гей. Однако появление на параде главы министерства юстиции вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые участники мероприятия выразили свое недовольство тем, что Охана «ничего не делает для ЛГБТ-сообщества».

Кроме того, сообщается, что незадолго до начала парада на месте проведения мероприятия был задержан мужчина, вооруженный ножом. Его задержали для дальнейших разбирательств. В общей сложности полицией были задержаны 49 человек, пытавшихся помешать проведению парада.

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Зарубежная хроника
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