Последствия обрушения крана в Перми: пострадавшие ждут обещанной помощи

Пермь, , 10:39 — REGNUM В Перми упавший вечером 27 мая кран по ул. Решетникова продолжает лежать на прежнем месте. Конструкция лежит на доме и все больше проседает, сообщает издание «Местное время».

По данным информресурса, 6 июня жители, чьи дома пострадали из-за ЧП, вышли на собрание. Адвокат одной из пострадавших семей отметил, что застройщик предлагал людям 40−50 тыс. рублей (денег хватает на три месяца аренды жилья), но при условии, что к нему снимут все претензии. Большинство отказалось от такого предложения. Выделяемая сумма никоим образом не компенсирует ущерб.

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Маневренное жилье, обещанное чиновниками мэрии, досталось не всем пострадавшим. А к тому, что выделили в этом фонде, есть замечания. Например, комната в общежитии оказалась абсолютно пустой. Нажитое имущество пострадавшие пермяки вернуть уже не могут, нет возможности попасть в свои прежние квартиры из-за проседания крана. Многие вынуждены жить у родственников либо арендовать комнаты и квартиры, отмечает «Местное время».

Напомним, 27 мая на строительной площадке упал башенный кран. Крановщицу с травмами госпитализировали. В результате ЧП пострадало три дома. Тогда в пресс-службе мэрии заявляли, что жильцам предложат маневренный фонд и окажут всю необходимую помощь.

Добавим, после падения крана в Перми провели внеплановую проверку и выявили более 500 нарушениях обязательных норм и правил в области промышленной безопасности. Работа девяти потенциально опасных кранов приостановлена.

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