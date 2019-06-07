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На въезде в «Экспофорум», где проходит ПМЭФ, возникла пробка

Общество

Интерес к форуму растет

На въезде в «Экспофорум», где проходит ПМЭФ, возникла пробка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пробка перед ПМЭФ

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 10:36 — REGNUM  Большая пробка из официальных автомобилей ПМЭФ и микроавтобусов-шаттлов возникла утром 7 июня на въезде в петербургский «Экспофорум», где начался второй день работы Петербургского международного экономического форума.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, коллапс произошел на въезде на территорию форума еще до всех контрольно-пропускных пунктов. Поток в какой-то момент практически не двигался, преодолевая метр за пять минут. В первый день работы форума такой ситуации не наблюдалось.

Во второй день на пленарном заседании ПМЭФ выступят президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзинпин и другие лидеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый день ПМЭФ: люди, андроиды, «Аурус» — фоторепортаж

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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