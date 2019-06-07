В Челябинске возбудили дело после пожара на стройке конгресс-холла

Челябинск, , 10:27 — REGNUM В Челябинске после пожара на строительной площадке конгресс-холла возбуждено административное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 8 апреля. В ходе проверки выяснилось, что должностные лица ООО «УралНИИстром», осуществляющего строительный контроль, не выполнили должным образом своих обязанностей. В итоге сотрудники фирмы-подрядчика проводили огневые работы вблизи от места хранения горючих материалов, что и стало причиной возгорания.

Выяснилось, что огневые работы произвёл сотрудник ООО «Стройбад». Это было сделано для разогрева слоя техноэласта, но без наряда-допуска и при отсутствии необходимых в таких случаях средств первичного пожаротушения. Также работы проводились на расстоянии меньше пяти метров от утеплителя, который впоследствии и загорелся.

В отношении фирмы теперь возбуждено административное дело. А материалы проверки переданы в отдел Госпожнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конгресс-холл планировалось возвести на берегах реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако позднее новые власти региона отказались от планов сдавать его к саммитам.

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