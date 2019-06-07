В Якутии энтузиасты открыли экологический маршрут для пеших туристов

Якутск, , 10:36 — REGNUM В Якутии намерены привить туристическую культуру как можно большему числу людей. О таком намерении заявил организатор пешего экологического маршрута в республике Егор Макаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы, туристы, дети природы. Хотелось бы, чтобы туристическая культура прививалась как можно большему числу людей, — отметил Егор Макаров. — Когда мы сюда впервые пришли, здесь была страшная свалка, тонны мусора. Мы сами все убирали, построили мост через ручей. Хотелось бы дальше обустраивать — поставить скамейки, сделать кострища, туалеты, заезд для машин. Культуру пешего туризма надо прививать, ей нужно обучать. Пытаемся привлечь внимание общественности к отдыху горожан — если человек хорошо отдыхает, то и хорошо с отдачей работает. Ведь не у всех есть деньги на отдых за границей».

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Новая туристическая тропа длиною в 8−10 километров объединяет долину Эркиэни в Хангаласском улусе и долину Туймаада в Якутске. Такое расстояние его организаторы называют доступным для преодоления как детьми, так и пожилыми людьми.

Экологический маршрут будет проходить по особо охраняемой территории Якутии. В прошлом году с туристической целью такие зоны республики посетили около 25 тыс. человек: из 40 туристических маршрутов региона половина — экологические.

Туристическую тропу благоустраивают также в Амурской области, на левом берегу водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС. Там маршрут будет пролегать через сказочный городок с детской спортивной площадкой, мимо мемориального камня в память павших в бою у подножия сопки партизанах, спящего богатыря и ручей с кристально чистой водой, стойбища древних людей, кормушки для кабана, косули и изюбрей, за которыми будет понаблюдать со смотровой вышки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае был также анонсирован старт крупного конкурса по теме туризма, цель которого — создать концепцию туристического кластера на полюсе холода Оймякон. Оймякон известен как один из полюсов холода и входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Конкурс объединит российских и зарубежных экспертов в области архитектуры, проектирования и развития туристических кластеров, чтобы раскрыть потенциал Оймякона как мирового центра экстремального туризма.