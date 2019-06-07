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Около 80% жителей России не доверяют друг другу — опрос

Общество

Опрос ФОМ

Москва, 7 июня 2019, 10:21 — REGNUM  Большинство жителей России (65%) считают, что с людьми следует быть осторожными. Лишь 31% уверены, что людям можно доверять. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

По мнению 78% опрошенных, сегодня в нашем обществе люди относятся друг к другу с недоверием. В обратном убеждены 16%.

Знакомясь с человеком, изначально относятся к нему с недоверием 48% опрошенных. 44%, скорее, доверяют.

Если знакомый подведёт или разочарует, 36% граждан заявили, что потеряют к нему доверие навсегда. 57% впоследствии могут восстановить доверие к этому человеку.

Опрос проведен 19 мая 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, больше всего жители России доверяют армии (85,8%). Также граждане оказывают доверие Русской православной церкви (69,5%) и правоохранительным органам (55,9%).

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Социологические опросы
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