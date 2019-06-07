«Земский доктор»: по 1 млн рублей из казны Оренбуржья получат ещё 50 врачей

Оренбург, , 09:57 — REGNUM В Оренбуржье стартовала региональная инициатива по привлечению молодых специалистов в систему здравоохранения. Эта работа стала дополнением к программе «Земский доктор», которая реализуется в области на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Молодые врачи востребованных специальностей будут работать в городских и сельских медицинских учреждениях. По инициативе врио губернатора Дениса Паслера дополнительно выделено 50 квот для выпускников ОрГМУ и врачей с опытом работы без ограничения возраста.

Из областного бюджета выделены средства, чтобы врачи, прибывшие на работу в районные, городские больницы, в отдаленные районы, получали единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. В этом году стать получателем выплаты из областного бюджета смогут 50 врачей. Меры социальной поддержки помогают привлекать в практическое здравоохранение молодых специалистов.

По словам и.о. министра здравоохранения области Галина Зольникова, на сегодняшний день уже определились 30 претендентов для участия в программе «Земский доктор», в рамках которой области в этом году выделено 57 квот. Кроме того, определен 41 претендент на получение единовременной компенсационной выплаты из средств областного бюджета.

Так, в Бузулукскую больницу скорой медицинской помощи приедут работать 10 специалистов — три анестезиолога-реаниматолога, нейрохирург, сердечно-сосудистый хирург, травматолог, рентгенолог, невролог, уролог, участковый педиатр. Шесть докторов будут работать в Новотроицком здравоохранении — Больнице скорой медицинской помощи и Детской городской больнице. Врачи приедут в Соль-Илецкую городскую больницу, Бугурусланскую, Новоорскую, Новосергиевскую, Первомайскую, Ташлинскую, Тоцкую и другие больницы.

По программе «Земский доктор» врачи выбирают сельские районы, а также города с населением до 50 тысяч жителей. В этом году новые кадры прибудут, в том числе, в отдаленные районы — Адамовский и Северный.