Более трети жителей РФ смотрят на жизнь оптимистично

Москва, 7 июня 2019, 09:51 — REGNUM Более трети жителей России (36%) считают, что через 3−5 лет их семья станет жить лучше, чем сегодня. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
28% опрошенных изменений в положении своей семьи не предвидят. 18% ждут перемены к худшему.
Говоря о переменах в стране, 24% граждан заявили, что надеются на перемены в России через 3−5 лет к лучшему.
Негативные прогнозы дают 28%. Не ждут никаких положительных изменений 32% респондентов.
Опрос проведен 26 мая 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Как сообщало ИА REGNUM, в России в апреле 2019 года зафиксирован самый максимальный уровень счастья за все время исследований. Полностью или частично счастливы 86% граждан.
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