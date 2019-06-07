В Южной Корее провели опрос о приоритетах в жизни

Сеул, , 09:48 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему приоритетов в жизни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на порталы вакансий Job Korea и Albamon.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1142 человека в возрасте от 20 до 40 лет, 86,3% опрошенных считают, что главным приоритетом в жизни является работа.

Среди причин, по которым люди считают работу главным приоритетом: финансы (71,2%), стабильность (42,7%) и самореализация (25,7%).

66,3% опрошенных считают, что одним из главным приоритетов в жизни также является недвижимость, 65,1% — автомобиль.

Кроме того, 71,7% респондентов считают, что вступление в брак не является приоритетом, 28,3% опрошенных придерживаются другого мнения. Также 57,4% участников опроса настроены против детей.

Среди 969 человек, которым были заданы вопросы о браке, 38,3% респондентов не планируют вступать в брак в ближайшее время, а среди 1024 человек, которым были заданы вопросы о детях, 39,6% сообщили, что не планируют заводить их.