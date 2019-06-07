ВОЗ: ежедневно в мире венерическими заболеваниями заражается 1 млн человек

Женева, Швейцария, , 09:44 — REGNUM Попытки остановить распространение инфекций, передаваемых половым путём, предпринимаемые по всему миру на сегодняшний день пока не дают желаемого результата. Об этом заявил исполнительный директор по всеобщему охвату здравоохранением и жизненному циклу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Салама.

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По результатам исследования, опубликованного в бюллетене ВОЗ, среди мужчин и женщин в возрасте 15−49 лет в 2016 году было зарегистрировано 127 млн новых случаев хламидиоза, 87 млн — гонореи, 6,3 млн — сифилиса и 156 млн — трихомониаза. Согласно последним данным, по крайней мере одну из этих инфекций имеет один из 25 человек во всём мире.

В мире ежедневно происходит один миллион заражений инфекциями, передаваемых половым путём, отмечено в сообщении организации. А за год это составляет более 376 млн новых случаев четырех инфекций — хламидиоза, гонореи, трихомониаза и сифилиса. Эти заболевания оказывают глубокое влияние на здоровье взрослых и детей во всем мире. Без лечения они могут привести к серьёзным и хроническим последствиям, в том числе бесплодию, мертворождению и повышенному риску заражения ВИЧ.

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«Мы наблюдаем отсутствие прогресса в попытках прекратить распространение инфекций, передаваемых половым путём во всем мире», — заявил Питер Салама. — Это тревожный сигнал».

Доктор отметил, что нынешняя ситуация должна побудить мировое сообщество к принятию согласованных действий и к обеспечению доступа к лечению всем, кто в нём нуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Китае в феврале 2019 года было зафиксировано более 243 тыс. случаев заражения инфекциями класса «В». Из этого числа 1486 случаев оказались смертельными. В 95% случаев смертность приходится на вирусные гепатиты, туберкулез, сифилис, гонорею, а также бактериальную амёбную дизентерию.