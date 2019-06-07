Отдохнуть летом за рубежом планируют 10% отпускников — опрос

Москва, , 09:48 — REGNUM Уйти в отпуск нынешним летом планируют половина — 51% — жителей России. При этом лишь 10% из них намерены отправиться за рубеж, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Среди летних отпускников 28% собираются отдыхать на даче или в гостях у родных и друзей. Еще 22% опрошенных признались, что останутся дома. Поездку на один из российских морских курортов запланировали 13% респондентов.

Лишь каждый десятый опрошенный собирается отдохнуть за рубежом. Годом ранее так отвечали 12% респондентов.

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Каждый третий опрошенный рассчитывает потратить на отпуск от 40 до 60 тыс. рублей, еще 30% намерены уложиться в 20−40 тыс. рублей, а 15% готовы выделить на отдых до 80 тыс. рублей. Еще 10% респондентов потратят на летний отдых менее 20 тыс. рублей.

Опрос холдинг проводил в мае среди 1500 совершеннолетних жителей городов и сельской местности во всех федеральных округах РФ.

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