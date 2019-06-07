Пятница, 7 Июня 2019 года
09:57:42 МСК

В убийстве бизнесмена Калмановича подозревают уроженцев Ингушетии

Общество

Подозреваемые задержаны

В убийстве бизнесмена Калмановича подозревают уроженцев Ингушетии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Убийство

Москва, 7 июня 2019, 09:38 — REGNUM  Двоих выходцев из Ингушетии задержали по делу об убийстве израильского и российского предпринимателя Шабтая Калмановича. Преступление было совершено 2 ноября 2009 года. На след виновников следствие вышло лишь спустя 10 лет. Подозреваемым предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщили ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Одного из них — Жабраила Костоева — Пресненский суд Москвы 6 июня заключил под стражу до 28 июня. Второй — Али Белхороев — задержан пока на 72 часа, сообщили в пресс-службе суда. По данным следствия, они были исполнителями убийства, которое организовало третье лицо, имя которого пока не называется. Следователь в суде заявил, что организатор преступления также задержан, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, преступники расстреляли автомашину «Мерседес Бенц 500», на которой передвигался бизнесмен Шабтай Калманович в районе Смоленской набережной. Сами злоумышленники находились в автомобиле «Лада-Приора» серебристого цвета без государственных номерных знаков. Бизнесмен скончался на месте преступления от полученных множественных огнестрельных ранений. Его водителя, также получившего ранения, удалось спасти.

В настоящее время устанавливаются все участники этого преступления. Предпринимаются меры к их задержанию.

Читайте также: По факту убийства Шабтая Калмановича возбуждено уголовное дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить