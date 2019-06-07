В убийстве бизнесмена Калмановича подозревают уроженцев Ингушетии

Москва, , 09:38 — REGNUM Двоих выходцев из Ингушетии задержали по делу об убийстве израильского и российского предпринимателя Шабтая Калмановича. Преступление было совершено 2 ноября 2009 года. На след виновников следствие вышло лишь спустя 10 лет. Подозреваемым предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщили ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Одного из них — Жабраила Костоева — Пресненский суд Москвы 6 июня заключил под стражу до 28 июня. Второй — Али Белхороев — задержан пока на 72 часа, сообщили в пресс-службе суда. По данным следствия, они были исполнителями убийства, которое организовало третье лицо, имя которого пока не называется. Следователь в суде заявил, что организатор преступления также задержан, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, преступники расстреляли автомашину «Мерседес Бенц 500», на которой передвигался бизнесмен Шабтай Калманович в районе Смоленской набережной. Сами злоумышленники находились в автомобиле «Лада-Приора» серебристого цвета без государственных номерных знаков. Бизнесмен скончался на месте преступления от полученных множественных огнестрельных ранений. Его водителя, также получившего ранения, удалось спасти.

В настоящее время устанавливаются все участники этого преступления. Предпринимаются меры к их задержанию.

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