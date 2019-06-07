Индия заинтересовалась ресурсами Амурской области

Благовещенск, , 09:35 — REGNUM В рамках работы Петербургского международного экономического форума губернатор Приамурья Василий Орлов встретился с полномочным послом Индии в России господином Д.Б. Венкатешем Вармой. Стороны обсудили различные варианты сотрудничества в отраслях сельского хозяйства, а так же добычи полезных ископаемых, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Говорили о возможной поездке представителей Приамурья в Индию в рамках визита туда полпреда президента по ДФО Юрия Трутнева.

«Конечно, Амурская область в силу географии и сложившихся деловых связей ориентирована на сотрудничество со странами Северо-Восточной Азии и, прежде всего, с Китаем. Но я убеждён, что сейчас есть все предпосылки для активизации контактов нашего региона с индийскими партнёрами. Прежде всего, благодаря современным тенденциям развития экономики региона», — рассказал Орлов.

Он отметил, что Приамурье обладает огромным транзитным потенциалом, что здесь расположено 60% пашни всего Дальнего Востока. Так же губернатор рассказал, что в Приамурье добывают золото, уголь, железную руду, ведётся строительство космодрома «Восточный», возводится АГПЗ, действуют территории опережающего развития.

«Мы открыты для сотрудничества по целому ряду направлений. Большим подспорьем могло бы стать установление дружеских контактов с одним из регионов Индии», — отметил губернатор Приамурья.

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Министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова более подробно раскрыла возможный интерес индийской стороны к Амурской области.

«Наших индийских коллег интересует создание предприятий по производству кисломолочной продукции, полезные ископаемые, в частности — коксующийся уголь, возможность изготовления керамической продукции. Инвесторы из Индии изучат имеющуюся в Амурской области ресурсную базу и примут решение, соответствует ли она их потребностям. Это необходимо для дальнейшего принятия решений, касающихся сотрудничества и инвестирования», — сказала она.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье на фоне торговой войны между США и Китаем, неожиданно стало интересно сопредельной стороне как производитель сои, и стала лидером по экспорту этого продукта в России.