Кредиторы оценили ход строительства ядерного могильника в Киевской области

Киев, , 09:22 — REGNUM Американские кредиторы высоко оценили ход строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) недалеко от Киева. Об этом сообщили 6 июня в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Отмечается, что эксперты посетили стройплощадку, чтобы проконтролировать расходование $250 млн, вложенных в строительство, а также выполнение соглашения между министерством финансов Украины, Корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC) и компанией Central Storage Safety Project Trust.

«Во время поездки на строительную площадку я убедился, что НАЭК «Энергоатом» и Украина действительно заинтересованы в этом проекте и выполняют все свои обязательства. Могу уверенно заявить, что в свое время OPIC приняло правильное решение о финансовой поддержке проекта ЦХОЯТ и Украины», — заявил советник совета директоров Корпорации зарубежных частных инвестиций OPIC Вильям Доффермир.

Иностранная делегация обсудила график выполнения строительных работ, качество и процесс управления строительством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стройплощадку ядерного могильника в Киевской области посетил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Напомним, объект строится для того, чтобы Украина могла экономить $200 млн ежегодно на услугах по вывозу и переработке ядерных отходов в Россию.