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Топилин назвал Ингушетию одним из двух самых бедных регионов России

Общество

Вторым регионом в списке самых бедных стала Тува

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 09:16 — REGNUM  Ингушетия вошла в число субъектов РФ, в которых большая часть населения живет за чертой бедности. Об этом 6 июня заявил на полях Петербургского международного экономического форума министр труда Максим Топилин.

«Достаточное высокое количество населения с доходами ниже прожиточного минимума в таких регионах, как Ингушетия, Тува. Это два самых непростых региона, к сожалению», — цитирует министра ТАСС.

Ранее глава Минтруда сообщал, что всего в России за чертой бедности живут 20 млн человек. Для выполнения задачи по снижению уровня бедности, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, министерство проводит в настоящее время эксперимент в девяти субъектах РФ. В них выявляются семьи с низкими доходами, и с помощью специалистов разрабатывается конкретная программа помощи для выхода их из критической ситуации. Эксперимент проводится с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года. После чего будут предложены меры для снижения уровня бедности в целом по стране.

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Отметим, что на Северном Кавказе в число участников эксперимента попала Кабардино-Балкария, где число бедных, по данным Росстата, составляет 24,1% от всего населения субъекта. Какой процент людей живут за чертой бедности в Ингушетии, министр труда Максим Топилин не уточнил.

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Бедность
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